Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu: Aboubakar-Larin!
24 Süper Lig maçında 15 gol atan ve 5 asist yapan Aboubakar'a 14 golle Larin destek veriyor.
Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrilirken gol yükünü çeken Aboubakar ve Larin ön plana çıkıyor.
Bu ikili, saha içinde gol sevinçlerinde bile birlikte hareket ediyor. Futbolculara özgüven aşılama konusunda dikkati çeken bir teknik direktör olan Sergen Yalçın (Ozan Tufan ve Merih Demiral gibi dokunduğu oyuncular akıllarda) bu ikiliden de maksimum verim almayı başarıyor.
Porto'da özellikle son dönemi yaşadığı sakatlıklar sebebiyle pek de verimli geçmeyen Aboubakar, kendini evinde hissettiği Beşiktaş'ta şu ana kadar 27 maçta görev aldı. Oynadığı 24 Süper Lig maçında 15 gol atan ve 5 asist yapan Aboubakar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol kaydetti. Toplamda 16 gol atan Kamerunlu oyuncu, ülkesinin milli takımından da davet alarak formunda olduğunu herkese hatırlattı. Sakatlığının ciddi olmadığı belirtilen Aboubakar oynaması halinde önemli bir koz. Beşiktaş'ta bu sezon sürpriz çıkış yapan isimlerden biri olarak görülen Larin, Aboubakar ile adeta yarış halinde. Süper Lig'de 27 maçta 14 gol 4 asist üreten Larin, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta 3 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 kez rakip ağları havalandıran Kanadalı, toplamda 33 maçta 18 gol 4 asistle takımını sırtlayan isimlerden biri oldu.
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