Beşiktaş'ın efsanesi kulüp başkanı oldu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pancu kulüp başkanı oldu.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Gabriel Pancu, ülkesi Romanya'da 2'nci Lig takımlarından Rapid Bükreş'e başkanlık yapacak.
Ülkemizde 2002-2006 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'ın 100'üncü yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, 1.5 sezon da Bursaspor'da oynayan Daniel Gabriel Pancu, kulüp başkanı oldu. 42 yaşındaki eski Rumen milli futbolcu, 11 sezon top koşturduğu, 2018'in ekim ayından 2020'nin mart ayına kadar da teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya 2'nci Ligi takımlarından Rapid Bükreş'e başkanlık yapacak. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada; Pancu'nun Ovidiu Burca'dan sonra göreve başlayacağı belirtildi.
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