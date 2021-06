Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'ndan "canlı yayın" çağrısı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 12:17

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi, başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan diğer adaylara önemli bir çağrı geldi. Hamamcıoğlu, tüm adayları canlı yayında bir araya gelmeye davet etti.

Hamamcıoğlu, sosyal medyadan yaptığı çağrıda "Gelin, canlı yayında ilkelerimizi açıklayalım, sorunları teşhis edelim, çözüm önerilerimizi getirelim ve projelerimizi karşılaştıralım. Galatasaray için en doğrusunu belirleyelim." ifadelerini kullandı. 67 yaşındaki başkan adayı, paylaşımında "Tüm başkan adaylarına açık çağrımdır: Var mısınız?" ibareli bir görsele de yer verdi.

BURAK ELMAS: "HAZIRIZ"

Bu çağrının üzerine bir diğer başkan adayı Burak Elmas, sosyal medyada yayınladığı şu mesajla daveti kabul etti:

"Galatasaray için çok uzun süredir özenle çalışıyoruz. Projelerimiz, çözümlerimiz ve uygulama takvimimiz hazır. Galatasaray'a katkı sunmak amacıyla, kamuoyuna açık her platformda ön koşulsuz ve seve seve her Galatasaraylı ile bir araya gelmeye, an itibarı ile hazırız."

Sarı-kırmızılılarda 19 Haziran'da, Galatasaray Lisesi'nde yapılacak başkanlık seçiminde Burak Elmas, Metin Öztürk, Işın Çelebi, Yiğit Şardan, İbrahim Özdemir ve Eşref Hamamcıoğlu olmak üzere toplam altı aday yarışacak.