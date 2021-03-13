Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisindeki hasar raporu belli oldu; eksik yok
Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart sınırında yer alıyordu.
Deplasmanda Medipol Başakşehir'i 3-2 deviren ve liderliğini sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maça hasarsız gidiyor...
4 OYUNCU SINIRDAYDI
Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart sınırında yer alıyordu.
FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADALAR
Bu 4 oyuncu da Medipol Başakşehir maçını sarı kart görmeden tamamladı ve önümüzdeki 31. hafta oynanacak olan BeşiktaşFenerbahçe derbi karşılaşmasında forma giyebilecek.
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan bu dev mücadele, 21 Mart Pazar günü oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak. Maçı beIN Sports HD 1 canlı olarak yayınlayacak.
Video Haberler
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
- Kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama