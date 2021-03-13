Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisindeki hasar raporu belli oldu; eksik yok

13 Mart 2021 Cumartesi, 09:34

Deplasmanda Medipol Başakşehir'i 3-2 deviren ve liderliğini sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maça hasarsız gidiyor...

4 OYUNCU SINIRDAYDI

Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart sınırında yer alıyordu.

FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADALAR

Bu 4 oyuncu da Medipol Başakşehir maçını sarı kart görmeden tamamladı ve önümüzdeki 31. hafta oynanacak olan BeşiktaşFenerbahçe derbi karşılaşmasında forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan bu dev mücadele, 21 Mart Pazar günü oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak. Maçı beIN Sports HD 1 canlı olarak yayınlayacak.