Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk, Atletico Mineiro'da

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Brezilyalı golcü Hulk, Atletico Mineiro ile anlaştı.

DHA
30 Ocak 2021 Cumartesi, 09:46
Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk, Atletico Mineiro'da
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Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Brezilyalı golcü Hulk, Atletico Mineiro ile anlaştı.
Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro, 34 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2022'nin sonuna kadar Hulk ile anlaşma sağlanmıştır. Hulk, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir" ifadeleri kullanıldı.


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