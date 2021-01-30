Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk, Atletico Mineiro'da

30 Ocak 2021 Cumartesi, 09:46

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Brezilyalı golcü Hulk, Atletico Mineiro ile anlaştı.

Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro, 34 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2022'nin sonuna kadar Hulk ile anlaşma sağlanmıştır. Hulk, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir" ifadeleri kullanıldı.