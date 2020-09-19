Beşiktaş'ın kabusu Antalyaspor!
Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, rakibiyle iç sahada oynadığı son 3 maçta da kazanamadı.
Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan
Beşiktaş, rakibiyle iç sahada oynadığı son 3 maçta da kazanamadı.
Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport Tav Antalyaspor’u konuk ederken mücadele 1-1’lik skorla sona erdi. Bu skorla siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında sahasındaki kazanamama serisini sürdürdü. 2018-2019 sezonunda Vodafone Park’ta Antalyaspor’a 3-2 kaybeden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yine bu sahada oynanan lig mücadelesinde 90 dakikayı 2-1 yenik kapatmıştı. Antalyaspor karşısında 33. dakikada Larin’in golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, 85. dakikada Gökdeniz’in attığı gole engel olamadı ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
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