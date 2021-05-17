Beşiktaş'ın kaptanı Atiba: Heykelim yapılırsa mutlu olurum
Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta yaşadığı üçüncü şampiyonluğu değerlendirdi.
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson şampiyonluğu NTV Spor'a değerlendirdi. Atiba, "Hislerimiz çok özel. Şampiyonluk çok güzel. Son ana kadar iyi performansımızı devam ettirdik. Son maçlara avantajlı girdik ama erken bitiremik. Ama kendimize ve birbirimize inandık. Son dakikaya kadar her şey harikaydı. Birlikteliğimizi bırakmadık. Müthiş bir his" dedi.
Şampiyonluk sonrası ağlamasının hatırlatılması üzerine ise tecrübeli futbolcu, "Sakatlıklarım oldu. Gelecekte ne olacağını bilmiyordum. Tek odaklandığım şey şampiyonluktu. Bir kaptan olarak zaman zaman baskı hissettim. Kaptanlık duygusunu ilk defa yaşadım. Ailem ve çocuklarım destek oldu. 38 yaşında, kariyerimin son günlerinde duygusal anlar yaşadım. Tüm sezon boyunca acaba olmayacak mı diye düşündüğüm anlar oldu. Ailem, çocuklarım ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"1 yıl daha devam edecek misin?" sorusuna ise Atiba Hutchinson, "Kulüple konuşacağız. Vücudum bana müsade edecek gibi gözüküyor. Kulüple konuşacağız. Daha önce fiziksel olarak uygun olduğum sürece devam edeceğimi söylemiştim. Vücudum bana müsaade edecek gibi görünüyor. Önümüzdeki sezon oynarsam, bir sonraki sezonu yine konuşuruz. O zaman 40'a kadar oynar mıyım, bakmam lazım" yanıtını verdi.
Heykelinin dikilmesi konusunda da Atiba, "Heykel meselesi çok gurur verici bir şey. Taraftarların bu isteğinden dolayı çok mutluyum. Nerede yapıldığının benim için önemi yok. Yapılırsa beni mutlu eder" diye konuştu.
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