Beşiktaş'ın Malatya maçı kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Cenk Tosun ve Montero, kafilede yer almadı.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı kafilesini açıkladı. Siyah Beyazlılar'da sakatlığı nedeniyle Denizlispor maçında kadroda yer almayan Cenk Tosun ve Montero, Malatya maçında da oynayamayacak.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Ersin, Utku, Emre
Defans: Rosier, Nskala, Welinton, Vida, Belal, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah
Forvet: Nkoudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Gökhan Töre
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