Beşiktaş'ın Malatya maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Cenk Tosun ve Montero, kafilede yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2021 Pazartesi, 18:32
Beşiktaş'ın Malatya maçı kadrosu açıklandı
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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı kafilesini açıkladı. Siyah Beyazlılar'da sakatlığı nedeniyle Denizlispor maçında kadroda yer almayan Cenk Tosun ve Montero, Malatya maçında da oynayamayacak. 

Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer aldı: 

Kaleci: Ersin, Utku, Emre

Defans: Rosier, Nskala, Welinton, Vida, Belal, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah

Forvet: Nkoudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Gökhan Töre


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