Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu belli oldu Adem Ljajic kadroda

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2021 Salı, 14:27
Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu belli oldu Adem Ljajic kadroda
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İşte Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu


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