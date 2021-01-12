Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu belli oldu Adem Ljajic kadroda
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.
İşte Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu
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