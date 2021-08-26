Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bugün gerçekleştirilecek kura çekimine 4. torbadan katılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasının ardından gruplara kalan takımlar belli oldu.
Young Boys, Malmö, Benfica, Salzburg, Sheriff ve Shaktar Donetsk play-off turundan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.
BEŞİKTAŞ 4. TORBADAN KATILACAK
Fransa’da oynanan ilk maçta Monaco’yu deplasmanda 1-0 mağlup eden Shaktar Donetsk, uzatmaya giden ikinci maçta rakibini elemeyi başardı.
Karşılaşmanın normal süresi Monaco’nun 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, deplasman golü kuralının kalkması sebebiyle maç uzatmaya gitti.
İlk uzatma bölümünde skor değişmezken, ikinci uzatma devresinde Shaktar Donetsk beraberlik golünü buldu.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve Shaktar Donetsk gruplara kaldı.
Alınan sonuçla birlikte Beşiktaş’ın 4. torbadan kura çekimine katılması netleşti.
Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri şöyle:
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon
2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund
3. TORBA
Porto
Ajax
Shaktar Donetsk
RB Leipzig
Salzburg
Benfica
Atalanta
Zenit
4. TORBA
Beşiktaş
Dinamo Kiev
Sheriff Tiraspol
Club Brugge
Young Boys
Milan
Malmö
Wolfsburg
İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
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