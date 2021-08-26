Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

26 Ağustos 2021 Perşembe, 00:33

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasının ardından gruplara kalan takımlar belli oldu.

Young Boys, Malmö, Benfica, Salzburg, Sheriff ve Shaktar Donetsk play-off turundan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.

BEŞİKTAŞ 4. TORBADAN KATILACAK

Fransa’da oynanan ilk maçta Monaco’yu deplasmanda 1-0 mağlup eden Shaktar Donetsk, uzatmaya giden ikinci maçta rakibini elemeyi başardı.

Karşılaşmanın normal süresi Monaco’nun 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, deplasman golü kuralının kalkması sebebiyle maç uzatmaya gitti.

İlk uzatma bölümünde skor değişmezken, ikinci uzatma devresinde Shaktar Donetsk beraberlik golünü buldu.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve Shaktar Donetsk gruplara kaldı.

Alınan sonuçla birlikte Beşiktaş’ın 4. torbadan kura çekimine katılması netleşti.

Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri şöyle:

1. TORBA

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Inter

Lille

Sporting Lizbon

2. TORBA

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

3. TORBA

Porto

Ajax

Shaktar Donetsk

RB Leipzig

Salzburg

Benfica

Atalanta

Zenit

4. TORBA

Beşiktaş

Dinamo Kiev

Sheriff Tiraspol

Club Brugge

Young Boys

Milan

Malmö

Wolfsburg

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.