Beşiktaş'ın yıldızı yine Rıdvan!
Beşiktaş’ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Galatasaray maçının ardından Karagümrük karşısında da asist yaparak üst üste ikinci maçında gol katkısında bulundu.
Beşiktaş’ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Galatasaray maçının ardından Karagümrük karşısında da asist yaparak üst üste ikinci maçında gol katkısında bulundu.
Beşiktaş’ın altyapısından yetişen ve bu sezon Sergen Yalçın’ın en çok şans verdiği isimlerden olan Rıdvan Yılmaz, Karagümrük karşısında da gol katkısında bulundu. Hafta sonunda oynanan Galatasaray derbisinde Josef de Souza’nın attığı golün ortasını yapan genç oyuncu, Karagümrük mücadelesinde de 66. dakikada ise Cyle Larin’in golünde yıldızlaşan isim oldu. Larin’den aldığı pasla sol kanattan ceza sahası içine girerek penaltı noktası üzerine pasını atan Rıdvan, meşin yuvarlağı bu noktada bulunan Larin’e aktardı. Kanadalı oyuncu fileleri havalandırırken Rıdvan Yılmaz da bu sezonki ikinci asistini yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı
- Milliyetçi harekete faşist saldırı
- Cansız bedeni bulunan fenomeninin ölüm nedeni belli oldu
- CHP'li Haluk Pekşen'e 'tek adam' cezası
Video Haberler
- Ankara'da pitbull dehşeti
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
- Japonya’dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü
- Sürücü kurslarında yeni dönem kafa karıştırdı
- A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı
- Covid-19'u yenen doktor: İşimi yapamayacağımı düşündüm
- Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı
- Milliyetçi harekete faşist saldırı
- Cansız bedeni bulunan fenomeninin ölüm nedeni belli oldu
- CHP'li Haluk Pekşen'e 'tek adam' cezası