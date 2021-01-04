Beşiktaşlı Aboubakar'ın yürek sızlatan üzüntüsü

Cenaze için kulüpten özel izin alarak ülkesine giden Kamerunlu futbolcu, annesi Maobeal Alice Aboubakar toprağa verilirken gözyaşlarına hakim olamadı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 13:13
Beşiktaşlı Aboubakar'ın yürek sızlatan üzüntüsü
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Beşiktaş’ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. Cenaze için kulüpten özel izin alarak ülkesine giden Kamerunlu futbolcu, annesi Maobeal Alice Aboubakar toprağa verilirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice, Kamerun basınındaki haberlere göre, banyoda düşerek hastanede yapılan acil müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Aboubakar'ın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.


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