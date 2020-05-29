Beşiktaşlı Burak'tan ''yetişmem zor'' açıklaması
Canlı yayında da iyileştiğni açıklayan Burak, o günden bu yana dün ilk defa çalışmalara başladığını sosyal medyadan duyurdu.
Beşiktaş’ta ilk yapılan koronavirüs testinde birkaç futbolcuda virüse rastlanmıştı ve isimler açıklanmamıştı. Burak Yılmaz'ın aynı gün içinde bir özel hastane önünde görüntülenmesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Ardından bir canlı yayında da iyileştiğni açıklayan Burak, o günden bu yana dün ilk defa çalışmalara başladığını sosyal medyadan duyurdu.
Fitness salonunda çalışırken fotoğraf çektiren tecrübeli forvet, “Bugün daha ilk idman. 12 Haziran'a yetişir mi, sanmam” ifadesini paylaştı. Fizik ve kondisyon olarak hazır olmadığını açıkça beyan eden Burak Yılmaz'a yeni bir antrenman programı uygulanacağı öğrenildi.
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