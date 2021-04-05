Beşiktaşlı Cenk, hafta arası oynayacak mı? Gözler test sonucunda

05 Nisan 2021 Pazartesi, 16:22

Fenerbahçe derbisinde 1-1 berabere kalarak evinde son anda galibiyetten olan Beşiktaş dün de Kasımpaşa deplasmanında 3 puan bırakarak, son 2 maçta 5 puan kaybetti. Siyah beyazlıların Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesindeki en büyük etken Aboubakar ve Ghezzal'ın yokluğuydu. Milli maçlara giden bir çok futbolcu sakat veya koronavirüs olarak geri dönünce teknik direktör Sergen Yalçın'ın eli daraldı!

ABOUBAKAR'I ARIYOR!

Ghezzal ve Vincent Aboubakar milli takımlarından sakat dönerken, Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun da koronovirüse yakalanarak geri geldi. Bu 4 oyuncuya bir de Bernard Mensah'ın sakatlığı eklendi. Ancak Ghezzal, Kasımpaşa maçında istese de oynayamazdı zira sarı kart cezalasıydı. Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşısında en çok Aboubakar'ı aradı. Kamerunlu yıldızın yokluğunda Cyle Larin santrfor oynadı ancak istenilen performansı ortaya koyamadı. Kanadalı oyuncu bu sezon sol kanatta oynayarak skora daha çok katkı sağladı. Aboubakar'ın yokluğunda Yalçın'ın alternatifi Cenk Tosun'du ancak o da karantina süresi dolmadığı için forma giyemedi. Cenk'in testi bugün negatife dönerse maçta forma giyebilecek.



