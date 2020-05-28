Beşiktaşlı futbolcular ayak tenisi oynadı
Hazırlıklara hız veren Beşiktaşlı futbolcular ayak tenisi oynadı.
Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdürdüğü hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.
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