Beşiktaşlı Hürser Tekinoktay: Fenerbahçe'nin İrfan Can transferi etik değil

26 Nisan 2021 Pazartesi, 11:16

Beşiktaş'ta hem 2018 hem de 2019 başkanlık seçimlerine aday olan Hürser Tekinoktay Radyogol'e konuştu.

"İRFAN CAN TRANSFERİNDEKİ BONUS ETİK DEĞİL"

İrfan Can Kahveci transferi hakkında konuşan Tekinoktay "Başakşehir Başkanı'nın açıklamalarında da geçen bir bonus var. Bu bonusa göre Fenerbahçe şampiyon olursa Başakşehir'e 1 milyon Avro ödeme yapacak. Başakşehir ile Fenerbahçe'nin rakip olduğu bir ortamda bu bonus etik değil." Mahmut Tekdemir'in Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı karta da değinen Hürser Tekinoktay "Mahmut gibi tecrübeli bir futbolcunun gördüğü kartlara hiç anlam veremedim. Anlayabilen varsa açıklasın"

MESUT ÖZİL TRANSFERİNDE ACUN'UN PAYI

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı'nın payına değinen Tekinoktay "Acun ligimizin yayın haklarını alırsa haksız rekabet olur. Mesut Özil transferinde payı olduğu herkesçe bilinen birinin ligi alması haksız rekabete yol açar" dedi. Tekinoktay "Mesut'un maaşı hakkında ise Mesut'un maaşını ödemek için Gustavo'nun maaşından kesinti yapıldığı söyleniyor. Buna inanan var mı gerçekten?" dedi.

Mame Thiam transferine de değinen Tekinoktay "Bu transferler FIFA tarafından incelenmeye muhtaçtır" dedi.



