Beşiktaşlı Larin'den boğazda tekne turu açıklaması!

20 Mayıs 2021 Perşembe, 08:41

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında taraftarın teknelerle yaptığı gösteri futbolcuların hayranlığına neden oldu. Taraftarlar, takımı taşıyan teknenin etrafında konvoy oluşturunca sosyol medyada, "Beşiktaş donanması" yorumları yapıldı..

Tekneye çıkan oyuncular duygularını paylaştı. Oğuzhan Özyakup "Beşiktaş sevgi, aşk, Aile... Şampiyonluğa alışkın olmak diye bir şey yok, hepsi farklı. Bunu her gün yaşayamıyoruz, çok değişik ve çok

N'Koudou "Unutulmaz bir yolculuk. Duygularımı nasıl anlatabilirim ki; ben dans etmeye gidiyorum" diye konuştu.

Çok duygusal anlar yaşadığını kaydeden Welinton ise, "Bu kutlamayı, resimlerden, videolardan görüyordum. Bu güzel ana şahit oldum" ifadelerini kullandı.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle Beşiktaş'ta sezonun yıldızlarından olan Rachid Ghezzal ise "Harika bir duygu, bu anı yaşamak için çok bekledik. Taraftarımızla beraber keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Beşiktaş ile bu sezon 19 gole imza atan ve takımının en golcü ismi olan Kanadalı golcü Cyle Larin, "Harika bir duygu. Boğazın güzelliğine bakın, teknelerden bir ordu var. Bunu sadece Beşiktaş yapabilirdi. Böyle bir şeyin parçası olmak çok keyifli" ifadelerini kullandı.