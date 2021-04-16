Beşiktaşlı Rosier: Biz şampiyon olacağız!
Beşiktaş'ın Portekizli sağ beki Valentin Rosier Ankaragücü maçı sonrası konuştu.
Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Rosier "Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Biz şampiyon olacağız. Sadece bir puan kaybı yaşadık. 2-0'dan sonra skoru korumamız gerekiyordu. Ama taraftarlarımız müsterih olsun; biz şampiyon olacağız. Hakem faul gerekçesiyle golü vermedi. Ben o pozisyonda temas ettiğimi düşünmüyorum ama hakem golü iptal etti. O şekilde uygun gördü" dedi.
BEŞİKTAŞLI BİR DİĞER FUTBOLCU RIDVAN YILMAZ İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ:
"Üzgünüz ama önümüzde daha 7 maç var. Sergen hocamız da söylemişti 'Kimse 8'de 8 yapamaz' diye. Kaybettiğimiz bir şey yok, hala lideriz. Puan olarak öndeyiz. Bu maçı unutup önümüze bakacağız."
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