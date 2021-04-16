Beşiktaşlı Rosier: Biz şampiyon olacağız!

16 Nisan 2021 Cuma, 21:29

Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rosier "Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Biz şampiyon olacağız. Sadece bir puan kaybı yaşadık. 2-0'dan sonra skoru korumamız gerekiyordu. Ama taraftarlarımız müsterih olsun; biz şampiyon olacağız. Hakem faul gerekçesiyle golü vermedi. Ben o pozisyonda temas ettiğimi düşünmüyorum ama hakem golü iptal etti. O şekilde uygun gördü" dedi.

BEŞİKTAŞLI BİR DİĞER FUTBOLCU RIDVAN YILMAZ İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Üzgünüz ama önümüzde daha 7 maç var. Sergen hocamız da söylemişti 'Kimse 8'de 8 yapamaz' diye. Kaybettiğimiz bir şey yok, hala lideriz. Puan olarak öndeyiz. Bu maçı unutup önümüze bakacağız."