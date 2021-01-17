Beşiktaşlı Souza "Kazanırsak soğuk havuza girerim" dedi, sözünü tuttu

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yendiği maçta ilk golü atan Brezilyalı yıldız Josef de Souza, karşılaşma öncesi verdiği sözü tuttu.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2021 Pazar, 22:47
Beşiktaşlı Souza
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Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yendiği maçta ilk golü atan Brezilyalı yıldız Josef de Souza, karşılaşma öncesi verdiği sözü tuttu.

Maç öncesi çevresine, "Gol atar ve kazanırsak açık havuza girerim"demişti.

Souza maçın 79. dakikasında takımının ilk golünü attı, Beşiktaş da Galatasaray'ı yendi.

Stattaki kutlamaların ardından evine gelen Souza, bahçede karla dolu yüzme havuzuna girerken, olay anı da videoya çekildi.


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