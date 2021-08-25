Beşiktaşlı Vida'ya sürpriz teklif
Hırvat oyuncunun temsilcisi Uğur Avadan, "Suudi Arabistan'dan Al İttihat ve El İttifak takımının Vida ile ilgili teklifi var" açıklamasını yaptı.
Süper Lig'e 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan ve Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta, tecrübeli savunma oyuncusu Domagoj Vida'ya iki teklif birden geldi.
AL İTTİHAT VE EL ITTİFAK
Hırvat oyuncunun temsilcisi Uğur Avadan, "Suudi Arabistan'dan Al İttihat ve El İttifak takımının Vida ile ilgili teklifi var. Beni aradılar; ama İttifak daha ciddi arıyorlar. Belki Beşiktaş'a da teklif yaptılar. Ama Vida ayrılmak istemiyor.
Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor. Belki futbolu Beşiktaş'ta bırakacak. Çok büyük aksilik olmazsa Beşiktaş'ta devam edecek. El İttifak'ı kulübe yönlendirdim. Beşiktaş yönetimiyle Vida'nın sözleşme uzatılmasını konuşuyoruz. 32 yaşında.
Kaynak: Radyospor / Özgür Sancar
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