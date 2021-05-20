Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları'ndan Fenerahçe'ye pahalı transfer göndermesi!
Fenerbahçe’nin transfer anlayışı hakkındaki soruyu yanıtlayan Beşiktaş yöneticisi Torunoğlulları, , “Çok para iyi değildir. Bazen parasızlık iyidir" dedi.
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, şampiyonluktan transfer çalışmalarına kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. FOX TV’ Çalar Saat’e konuk olan Torunoğulları, Ghezzal, Aboubakar ve Sergen Yalçın’ın sözleşmesi konusunda konuştu. Torunoğulları oynadıkları iyi futbolu ezeli rakiplerinin de kanıksadığını ifade etti.
Çifte şampiyonluk için mutlu olduklarını dile getiren Torunoğulları, başarıda en büyük payın başkan Ahmet Nur Çebi’ye ait olduğunu söyledi. Beşiktaşlı yönetici, “Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk Beşiktaş’ın genlerinde var. En büyük pay sayın başkan Ahmet Nur Çebi’nindir. Sonra bizler geliriz” dedi.
Erdal Torunoğulları kötü başlayan bir sezonu iyi bitirdiklerine dikkati çeken şu ifadeleri kullandı:
“Genelde zor durumlarda göreve geldik. Biz sezona kötü başladık ama finali muhteşem yaptık. Pandemi sebebiyle lige ara verildi. Lig başladı. Kamp yapmamız gereken dönemde kalan maçları oynadık. Kamp yapma şansı olmadı. Sonra Trabzonspor yerine biz Avrupa’ya gittik ve hazırlıksız yakalandık. Sonra lige de kötü başladık.”
“TRANSFERDE YÜZDE 60 BAŞARININ ÜSTÜNE ÇIKTIK”
Siyah-beyazlı yönetici transferde başarılı olduklarını anlattı. Torunoğulları, “Sayın başkanımız, yönetimimiz ve hocanın bilgi ve becerisi, “Bu süreç geçecek” dedi. Daha sonra transfer çalışmalarına başladık. Transferde yüzde 60’ı yakalamak başarıdır. Biz ise daha yüksek bir oran yakaladık. Başarılı olduk” diye konuştu.
“FAZLA PARA İYİ DEĞİLDİR”
Fenerbahçe’nin ciddi yatırım yapmasına karşın şampiyon olamadığının hatırlatılması üzerine Beşiktaş yöneticisi, “Çok para iyi değildir. Bazen parasızlık iyidir. Dengeli harcıyorsun. Rachid Ghezzal hocamızın isteği üzerine yapıldı. Rosier de yönetimin istediği transferlerden biridir. Abartıya kaçmadık. Lisans almak için dikkatli olduk. Gelen gelir, gelmeyen gelir dedik. Rakiplerimizin işlerine, transferlerine yorum yapmak istemiyorum” yanıtını verdi.
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