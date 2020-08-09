Beşiktaşlılar bırakamam seni için ekran başına

09 Ağustos 2020 Pazar, 09:46

Beşiktaşlılar 'bırakamam seni' diyecek.

Siyah-beyazlı kulüp "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenleyecek. Yılmaz Erdoğan'ın sunacağı program Kanal D ekranlarında canlı yayınlanacak.

Ünlü Beşikatşlı sanatçı ve iş insanlarının telekonferansla katılacağı gecede Siyah-Beyazlı camianın önemli bir miktarda nakit para girdisi sağlaması bekleniyor. Beşiktaş'ın kampanyasına Galatasaray ve Fenerbahçeli iş insanlarının da katılması bekleniyor.