Beşiktaşlılar bırakamam seni için ekran başına
Yılmaz Erdoğan'ın sunacağı program Kanal D ekranlarında canlı yayınlanacak.
Beşiktaşlılar 'bırakamam seni' diyecek.
Siyah-beyazlı kulüp "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenleyecek. Yılmaz Erdoğan'ın sunacağı program Kanal D ekranlarında canlı yayınlanacak.
Ünlü Beşikatşlı sanatçı ve iş insanlarının telekonferansla katılacağı gecede Siyah-Beyazlı camianın önemli bir miktarda nakit para girdisi sağlaması bekleniyor. Beşiktaş'ın kampanyasına Galatasaray ve Fenerbahçeli iş insanlarının da katılması bekleniyor.
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