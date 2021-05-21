Beşiktaş'ta Aboubakar giderse Sörloth iddiası

21 Mayıs 2021 Cuma, 08:20

Süper Lig’de 2019-20 sezonunun gol kralı Alexander Sörloth, Türkiye’ye geri dönebilir. Norveçli futbolcu hakkında çok çarpıcı bir iddia geldi.

TRT Spor’dan Fırat Günayer’in paylaştığı bilgiye göre Beşiktaş, Trabzonspor’un eski golcüsüne kanca attı. Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki santrfor için kulübü RB Leipzig’e kiralama teklifi sunacak.

Bundesliga’da umduğunu bulamayan Sörloth’un adı ara transferde de Beşiktaş ile geçmişti. O dönem Mario Mandzukic ile kadrosunu takviye etmek isteyen Kartal, Hırvat futbolcunun Milan’ı seçmesi üzerine Sörloth için de nabız yokladığı belirtilmişti.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Süper Lig’de kazanılan şampiyonluğun ardından Devler Ligi’nde de iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, bir kez daha Sörloth için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Nitekim Başkan Ahmet Nur Çebi de haber Global’de katıldığı programda, Aboubakar’ın ayrılacağı sinyalini verip en az onun seviyesinde bir golcü alacaklarını açıklamıştı.