Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'ten kötü haber!
Beşiktaş'ın genç ismi Ajdin Hasic'in Bosna Hersek U21 Takımı'nın formasını giydiği sırada sakatlanmasının ardından durumu belli oldu.
Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ U21 ile oynadığı mücadelenin 72. dakikasında sakatlanan Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in durumu belli oldu.
Bosna Hersek basını, Ajdin Hasic'in Saraybosna'ya döndükten sonra sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Kontrolde, ilk belirlemelere göre 19 yaşındaki futbolcunun çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in ameliyat olması halinde aylarca sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Siyah-beyazlı takımda bu sezon 8 lig maçına çıkan Ajdin Hasic, toplam 215 dakika sahada kalırken; 2 gol attı.
İşte Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklama...
Bosna-Hersek U-21 milli takımının Karadağ ile 29 Mart 2021 tarihinde oynadığı Avrupa U-21 Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ajdin Hasic’e yapılan MR incelemesi sonucunda, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmasi tanısı konulduğu, milli takım sağlık ekibinden tarafımıza bildirilmiştir.
Futbolcumuz Ajdin Hasic’in tedavi ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.
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