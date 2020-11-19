Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları
Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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