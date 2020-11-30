Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi futbolculara ne dedi?
Ahmet Nur Çebi, derbi sonrasında futbol takımı ile bir araya geldi, gündem primdi!
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Kadıköy'de oynanan ve 2005'ten sonra deplasmanda kazanılan derbi zaferi başkan Ahmet Nur Çebi'yi de çok mutlu etti. Ahmet Nur Çebi, derbi sonrasında futbol takımı ile bir araya geldi.
Derbi öncesinde, "Fenerbahçe'yi şampiyon ilan ettiler. Böyle bir algı oluşturuldu. Biz deplasmanda oynayacağımız maçta bu algıyı yıkacağız" ifadelerini kullanan Çebi, galibiyeti takımla birlikte kutladı.
Futbol takımı, Kadıköy'deki maçın ardından Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti. Futbolcuların takım otobüsündeki yaklaşık 15 dakika süren yolculuğu neşeli geçti.
Başkan Ahmet Nur Çebi, derbide ortaya koyulan futbol galibiyet sonrasında oyuncular ve teknik heyeti kutladı. Hatırlanacağı üzere Çebi, futbolcularına galibiyet sonrası için prim verileceği haberlerinin gerçeği yansıtmayacağını ifade etmişti.
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