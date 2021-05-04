Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları başladı, Sergen Yalçın uyardı!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, cumartesi günkü Galatasaray derbisi öncesi rehavet uyarısında bulundu.
Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, cumartesi günkü Galatasaray derbisi öncesi rehavet uyarısında bulundu.
7-0 YANILTMASIN
Hatayspor’u sahasında 7-0 yenerek şampiyonluğa bir adın daha yaklaşan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından derbi hazırlıklarına başladı. Sergen Yalçın, "Rehavet kötü olur, 7-='ın rüzgarına kapılmayalım" dedi. 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen antrenman kondisyon ve taktik idmanıydı. Sakatlıkları bulunan Aboubakar ve N’Koudou’nun tedavilerine devam edilirken, Adem Ljajic salonda çalıştı, Gökhan Töre de kendi programı doğrultusunda takımdan ayrı idman yaptı. Düz koşuyla başlayan antrenman, streching hareketleriyle devam etti. Basına kapalı bölümde ise 5’e 2 top kapma ve taktik idman yapıldı. Derbi hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılar, yarın tek idman yapacak.
Video Haberler
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
- Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' tepkisi
- Şişli’de bu kadarına da pes dedirten görüntüler
- Giysi toplama kutusunda ölüm kalım savaşı kamerada
- Toplu taşımada ürküten görüntü
- Kısıtlamada kan donduran görüntüler!
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
En Çok Okunan Haberler
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- İmamoğlu’nun Suçlanan Elleri
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- İmamoğlu'nun 'ellerine' soruşturma
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- Mısır ile 'dostum Sisi' dönemi! Türkiye adım attı
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' analizi
- 'Asker komutan tarafından öldürüldü' iddiası