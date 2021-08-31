Beşiktaş'ta durmak yok!

Milli ara sonrası 4. haftada Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla başladı.

DHA
31 Ağustos 2021 Salı, 08:00
Beşiktaş'ta durmak yok!
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Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan akşam antrenmanı; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanını, başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.
Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.



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