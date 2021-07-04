Beşiktaş'ta 'edebiyat ve kitap günleri' başlıyor
Beşiktaş Belediyesi, Toplumsal Yayın Grubu iş birliğiyle Türkiye’nin önemli yayınevlerinin katılacağı bir kitap fuarı düzenliyor. 13 gün sürecek fuar 5 Temmuz pazartesi günü başlayacak.
Beşiktaş Belediyesi, Toplumsal Yayın Grubu iş birliğiyle pazartesi günü Levent Meydan’da "Edebiyat ve Kitap" günleri etkinliklerini başlatıyor.
13 gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında aralarında Merdan Yanardağ, Ahmet Yavuz, Murat Sayım, Ali Haydar Fırat, Timur Soykan, Ergün Poyraz, Murat Ağırel, Cemil Kılıç, Ali Avcu, Yılmaz Dikbaş, Eylül Çifçi, Kerem Kurt ve Oya Adıyaman'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü yazar imza günlerinde kitapseverlerle bir araya gelecek.
Beşiktaş’ı hem İstanbul’un hem de ülkenin edebiyat ve sanat merkezi yapmak konusunda kararlı olduğunu dile getiren Başkan Rıza Akpolat, “Pandemi nedeniyle kültür ve sanat çalışmalarımızı istediğimiz boyutta gerçekleştiremedik. Şimdi çok hızlı bir biçimde yılın bütün zamanlarına yayılan etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bütün halkımızı edebiyat ve kitap günlerimize davet ediyor, kitaba, yazara, düşünüre, üretene sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.
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