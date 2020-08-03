Beşiktaş'ta forvet harekatı

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:15

Yeni sezon öncesi kiralık sözleşmesi sona eren Boateng ve alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Burak Yılmaz'la yollarını ayıran Beşiktaş'ın forvet hattı boş kaldı. Alanyaspor'dan N'skala ile el sıkışan, Welinton ile de son görüşmelerini yapan Beşiktaş forvet hattına takviye yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig'de bu sezon küme düşen Norwich'in forveti Teemu Pukki'yi takibe aldığı öğrenildi.

Finlandiyalı forveti, Premier Lig'den Burnley, Championship'ten ise West Bromwich Albion da takip ediyor. İngiltere'de faaliyet gösteren bir bahis şirketi, Pukki'nin transferini bahise açtı. Bahis şirketinin açtığı oranlarda en düşük oran Beşiktaş'a verildi.

Pukki, bu sezon Premier Lig'de 36 maçta forma giydi. Tecrübeli forvet, 11 gol 3 asistlik performansla sezonu kapattı.