Beşiktaş'ta "gecikmeli" istifa!

30 Eylül 2020 Çarşamba, 17:25

Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Naibi, kendisine ait Instagram hesabında yer alan açıklamasında "30 Eylül tarihi itibarıyla Beşiktaş Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Sekiz sene boyunca Beşiktaş Kulübü içerisinde farklı görevlerde gurur ve mutlulukla çalıştım." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar farklı yönetim tarzlarına sahip birçok yöneticiyle çalıştığını hatırlatan Naibi, "Sekiz sene boyunca kişilerin değil sadece kulübümün menfaatleri doğrultusunda çalıştım. Ne yazık ki mevcut yönetim kurulu ile uzun süredir fikir ayrılıkları yaşamaktayım. Yaklaşık altı aydır işimin gereği olan görev, yetki ve sorumluluklarda aktif rolüm olmamasından dolayı bu kararımı uzun zaman önce almıştım." görüşlerine yer verdi.

Yönetim kuruluyla karşılıklı görüşerek ayrılık sürecini bir an önce neticelendirebilmek için birçok kez randevu talep etmesine rağmen herhangi bir cevap alamadığını kaydeden Naibi, "Tüm dünyada kabul gören bir gereklilik olan profesyonel futbol yöneticiliğine inanılmayan yönetim anlayışı nedeniyle belirsiz sürecimin daha fazla uzamaması ve Beşiktaş camiasında benimle ilgili ve buna bağlı olmayan konular hakkında daha fazla yanlış bir intiba bırakmamak için bugün itibarıyla görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım." değerlendirmesinde bulundu.