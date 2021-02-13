Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında pazartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı çalışmayla başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında pazartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı çalışmayla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İttifak Holding Konyaspor maçında oynayan futbolcular, koşu ve stretching çalışmasıyla günü noktaladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla antrenmana başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 14.00'te özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.
En Çok Okunan Haberler
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- 'Allah kerim' modeli
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama
- 'Erdoğan'ı yanıltan gizli lobi' iddiası
- Eğitimi vuran misilleme
Video Haberler
- Başkent'te sır cinayet!
- İYİ Parti'den AKP'ye 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yanıtı
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
En Çok Okunan Haberler
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- 'Allah kerim' modeli
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama
- 'Erdoğan'ı yanıltan gizli lobi' iddiası
- Eğitimi vuran misilleme