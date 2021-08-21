Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala baygınlık geçirdi

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 23:23

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep'in konuğu olurken siyah-beyazlı ekibin deneyimli oyuncusu Fabrice N'Sakala korkuttu.

Mücadelenin 70. dakikasında 31 yaşındaki oyuncu topsuz alanda yere yığıldı. N'Sakala'ya ilk müdahaleye Necip Uysal gitti. Devamında sağlık ekipleri sahaya girdi ve Fabrice N'Sakala ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Deneyimli futbolcunun bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.



Geçmiş olsun @NsakalaFabrice ?? pic.twitter.com/lGIVHQUWVS — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2021



