Beşiktaş'ta kayıp stoper Mirin!

01 Ekim 2020 Perşembe, 11:50

Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan Nicolas Isimat-Mirin ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan transfer edilen Mirin, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuş ve 14 maçta oynadığı sezonda beklentilerin altında kalmıştı.



ROYAL ANTWERP, MİRİN İÇİN DEVREDE

Fransız stoper, kadroda düşünülmediği için geçen sezon ülkesinin takımlarından Toulouse'a kiralanmıştı. Futbolcu ile ilgili Belçika basınında yer alan haberlere göre; Royal Antwerp transfer için devreye girdi.