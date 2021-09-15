Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 12:02

Beşiktaş, ağrıları devam eden Kevin N'Koudou'nun Dortmund maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarnın sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü

Georges-Kevin Nkoudou’nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/d018vBjZy0 — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 15, 2021



