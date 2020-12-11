Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!

11 Aralık 2020 Cuma, 19:05

Beşiktaş yine koronavirüs şoku yaşıyor.

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin Covid-19 PCR testi uygulandı.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandı. Oyuncunun takip, izolasyon ve tedavi süreci, ilgili protokoller doğrultusunda başlatıldı.

Siyah-Beyazlı ekipte 15 gün önce 8 futbolcu birden koronavirüs hastalığına yakalanmıştı.