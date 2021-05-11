Beşiktaş'ta Ljajic oyuna devam edemedi
Beşikktaş'ın Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmanın 35'inci dakikasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında sakatlanan Adem Ljajic oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ın, ligin 41'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmanın 35'inci dakikasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında sakatlanan Adem Ljajic oyuna devam edemedi.
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının 35'inci dakikasında N'Koudou'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Adem Ljajic, ceza sahası içinde rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Omzunun üstüne düşen Sırp orta saha, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi. Ljajic'in yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.
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