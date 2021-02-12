Beşiktaş'ta Montero en az 2 hafta yok
22 yaşındaki stoperin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Francisco Montero'nun sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. 22 yaşındaki stoperin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten Francisco Montero'nun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero'nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir. Montero'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- İntihar eden çiftin ardından AKP'ye tepki yağdı
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- Melih Bulu'nun atanmasına Meral Akşener'den sert yorum
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- İstanbullular dikkat: İSKİ'den önemli uyarı!
Video Haberler
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
- İstanbul'da silahlı dehşet! 13 el ateş edildi
- Cezayı yedi, kahkahayı bastı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- İntihar eden çiftin ardından AKP'ye tepki yağdı
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- Melih Bulu'nun atanmasına Meral Akşener'den sert yorum
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- İstanbullular dikkat: İSKİ'den önemli uyarı!