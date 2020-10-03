Beşiktaş'ta N'Koudou, Gençlerbirliği maçında yok
Beşiktaş Kulübü, tedavi süreci tamamlanan Georges-Kevin N'Koudou'nun son antrenmanda aynı bölgeden ağrı hissetmesi nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, tedavi süreci tamamlanan Georges-Kevin N'Koudou'nun son antrenmanda aynı bölgeden ağrı hissetmesi nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Siyah beyazlı ekibin sağlık kurulu koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün resmi internet sitesi üzerinden N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, N'Koudou'nun tedavi edildiği bölgede ağrı hissetmesi sebebiyle Gençlerbirliği ile oynanacak müsabakanın kadrosuna alınmadığı kaydedildi.
Beşiktaş Kulübü'nün açıklaması şu şekilde: "Futbol Takımımızın 1 Eylül 2020 tarihinde Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol biseps femoris adalesinde ikinci derece strain tespit edilerek tedavi edilen futbolcumuz Georges Nkoudou, takımımızın 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda aynı bölgeden ağrı hissetmesi nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmamıştır."
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