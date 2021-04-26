Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Roiser'nin alternatifini arıyor
Sarı kart cezalısı Rosier Rize maçında yok.
Beşiktaş, Süper Lig’in 38. haftasında çarşamba günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sergen Yalçın'ın Rosier'nin yerine kimi oynatacağı konusunda net bir karara varamadığı da dikkat çekti. Kayserispor maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası yapılan ayak tenisi oyunları ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını, yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak. Yarın saat 16.00’da özel bir uçakla Trabzon’a gidecek olan Beşiktaş, karayoluyla Rize’ye geçerek kampa girecek.
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