Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sahaya indi
Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada yapılan koşular ve stretching çalışması ile günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. 5’e 2 çalışması, kondisyon koşuları ve 1’e 1 mücadelenin yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Bu arada, teknik direktör Sergen Yalçın çift kale maçta yeşil takımda yer aldı.
Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 30 Eylül Çarşamba günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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