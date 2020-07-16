Beşiktaş’ta stresle topyekûn mücadele hareketi başladı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

“Beşiktaş İyileşecek” sloganıyla 3 Temmuz’da başlatılan hareket kapsamında Beşiktaş Belediyesi ay boyunca her cuma, cumartesi ve pazar günleri parklarda psikologlarla buluşma, müzik dinletisi, yoga ve spor etkinlikleri düzenleyerek, sağlıklı ve güvenli sosyalleşmenin önünü açtı.

Covid-19 salgınıyla mücadelede getirilen sınırlamaların aşamalı olarak kaldırılmasıyla hayat normale dönmeye başlıyor. İleri yaş grupları, çocuklar ve “evde kal” çağrısına uyan yurttaşların süreç boyunca etkilendikleri kaygılı atmosferi aşmayı hedefleyen hareket, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın çağrısı ile başladı.

‘BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ VE CANLANACAĞIZ’

Sosyal medya hesaplarından hareketi duyuran Akpolat, “Salgın sürecinde yeni bir aşamaya geçerek Beşiktaş’ta iyileşmek için hep birlikte stres atıyoruz. Evlerde geçen 3 ayın ardından müzikten spora, geziden yogaya, Beşiktaşımızda stresten uzaklaşacağımız ve moral yükselteceğimiz sosyal mesafeli etkinlikler hazırladık” sözleriyle hareketi kamuoyuyla paylaştı.

Hareketin uzun soluklu bir canlanma, iyileşme ve dayanışma hareketi olduğunu belirten Akpolat, “Bu zorlu süreç boyunca insanlarımız evde kaldı. Dolayısıyla bunun yarattığı travmalar var. İnsanlarımızın psiko-sosyal desteğe ihtiyaçları olduğunun farkındayız. Yerel yönetimler olarak bu süreci koordine etmek ve yeni normale vatandaşlarımızı hazırlamak görevimiz. Hep beraber iyileşeceğiz ve canlanacağız. Bütün Beşiktaşlı vatandaşlarımızı Beşiktaş’taki parklarımıza bekliyoruz” sözleriyle kent sakinlerini etkinliklere davet etti.

PSİKOLOGLAR PARKLARDA BEŞİKTAŞLILARLA BULUŞUYOR

Müzik, spor ve alanlarında uzman psikologların yönettiği, bilgi paylaşımı yaptığı ve dinleyicilerin sorularını yanıtladığı buluşmaları içeren etkinliklere, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak katılımcılar yanlarında kendi mat, minder ve havlularıyla katılıyor.

3 Temmuz’da başlayan etkinliklerin temmuz ayı programı 26 Temmuz’a kadar devam edecek. Etkinliklerin ağustos ve eylül aylarında çeşitli platformlarda sürdürülmesi planlanıyor. Program takvimine ve etkinlik detaylarına Beşiktaş Belediyesi’nin resmi internet sitesi besiktas.bel. tr adresinden ulaşılabilir.