Beşiktaş'ta yepyeni bir dayanışma ağı: Semt Kart Uygulaması!

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:04

Beşiktaşlı yurttaşlar Semt Kart ile birlikte alışverişini ilçenin esnafından yaparak hem kendileri daha avantajlı alışveriş yapmış olacak hem de Beşiktaş’ın esnafına katkıda bulunacak.

Beşiktaş Belediyesi olarak esnafın durumuna dikkat çekmek için kampanyalar düzenlediklerini hatırlatan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Semt Kart uygulaması ile ilgili şöyle konuştu:

“Nisan 2019’dan bu yana mücadele ettiğimiz pandeminin hepimizin hayatına olumsuz etkileri oldu. Ama bazı kesimleri daha da kötü etkiledi. Ülkemizde küçük esnafın yüzde 65’i borçlar altında ezildi.

Biz Beşiktaş Belediyesi olarak istedik ki sizler mahallenizdeki esnaftan alışveriş yapın. Bu zor günlerde hep birlikte esnafımıza sahip çıktık. Şimdi de Beşiktaş’ta Semt Kart uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulamayla sizlere mahallenizde avantajlı alışveriş yapma imkanı sunuyoruz. Semt Kart’ınızla siz indirimlerden faydalanırken, esnafımızın pandemi sonrası güçlenmesine de katkı vermiş olacaksınız.

Beşiktaş’ta pandeminin yıkıcı etkilerini hep beraber ortadan kaldıracağız. Çünkü Beşiktaş’ta birlikte varız!”

“DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE, PANDEMİYİ BİRLİKTE ATLATMAYA KARARLIYIZ”

Toplumun her kesimine hizmet götürdüklerini ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerini anında karşıladıklarını belirten Akpolat;

Beşiktaşı dayanışma ağlarıyla örüyoruz. Biliyoruz ki dayanışma yaşatır, dayanışma güçlendirir. Semt kart ile vatandaş ve esnaf birlikteliğini en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum. Semt kart ile Beşiktaş Belediyesi bir kez daha örnek bir proje ile öncü rolünü pekiştiriyor. Halk için çalışmaya, dayanışmayı büyütmeye, pandemiyi birlikte atlamaya kararlıyız.” İfadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi, şimdiye kadar 517 işletmeyle anlaşma sağlanan Semt Kart uygulamasıyla, tüm ilçeyi kapsayacak bir ağa sahip olmayı hedefliyor. Marketler, sağlık kuruluşu, kuaförler, restoranlar, kafe ve bankaların da içinde bulunduğu anlaşmalı mağaza ve işletmelerden Semt Kart sahibi yurttaşlar alışverişlerinde indirim kazanacak.

SEMT KART NEDİR?

Beşiktaşlı yurttaşların Beşiktaş’ın esnafından indirimli alışveriş yapmasını sağlayan bir karttır. Esnafın belirlediği indirim tutarı Semt Kart’a tanımlanarak yurttaşın indirimden faydalanması sağlanır. Semt Kart ile ilçenin yerel ekonomisi desteklenirken Beşiktaşlıların da hizmete ulaşması kolaylaşır. Beşiktaş’ta ikamet eden yurttaşlar Semt Kart’a semtkart.besiktas.bel.tr adresindeki başvuru ekranında yer alan formu doldurarak ulaşabilirler.