Hidiv Kasrı’nı da İBB'den alacaklar! Karar üst mahkemede

25 Temmuz 2021 Pazar, 10:41

Tüm tepkilere rağmen Galata Kulesi ve Gezi Parkı'nı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alan iktidarın, şimdi de 1937 yılından bu yana mülkiyeti İBB’de bulunan Beykoz’daki tarihi Hidiv Kasrı’na göz diktiği ortaya çıktı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1907 yılında Mısır Hidivi (valisi) Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılan, 1937 yılında İstanbul Belediyesi tarafından satın alınan ve 1996 yılında da İBB iştiraki Beltur’a devredilen tarihi Hidiv Kasrı’nı almak için dava açtı. İBB’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde açılan davada, mahkeme kasrın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçirilmesine karar verdi. İBB, mahkeme kararına itiraz etti.

"VAKIFLAR DEĞİL ŞAHIS YAPTIRDI"

Hidiv Kasrı’na ilişkin hukuki sürecin devam ettiği öğrenilirken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, BirGün’den İsmail Arı'ya yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Hidiv Kasrı’na ilişkin hukuki süreç önceki dönemde başlamış. Bu dava tıpkı Gezi Parkı’nda olduğu gibi Vakıflar Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsamında açılmış. Davada Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hidiv Kasrı’nın dört ayrı vakfa ait bir kültür varlığı olduğunu iddia ediyor. Hidiv Kasrı arazisi çok büyük ve bu arazide Hidiv Kasrı dışında bir yapı yok. Burası 1937 yılından beri İBB’nin elinde olan bir yer. Ayrıca Hidiv Kasrı 1907 yılında Mısır Hidivi (valisi) tarafından, yani bir şahıs tarafından yaptırılmış. Bir vakıf tarafından yaptırılması söz konusu değil.

MAHKEME: VAKIFLAR’A VERİLSİN

Tüm bu gerçeklere rağmen Hidiv Kasrı’nın da İBB’nin elinden alınmak istendiğini belirten Polat, “Alt mahkeme Hidiv Kasrı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçmesine karar verdi. Arkadaşlarımız da davayı üst mahkemeye taşıdı. Biz Hidiv Kasrı’nın müze olmasını istiyoruz” dedi. Vakıflar Kanunu’nun 30’uncu maddesinin ısrarla yanlış kullanıldığını vurgulayan Polat, “Eninde sonunda bu davalar düşecektir. Ancak bu tür hukuki süreçlerde telafisi mümkün olmayan hasarlar oluşuyor. Neticede İBB hem burada vatandaşlara hizmet veriyor hem de bir gelir elde ediyor” diye konuştu.

GALATA VE GEZİ İÇİN AÇILAN DAVALAR

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Galata Kulesi ve Gezi Parkı için açılan davalara ilişkin de bilgi verdi. Davaların sürdüğünü belirten Polat, “Galata Kulesi için açtığımız davanın son duruşması hâkimin mazeretinden dolayı ertelendi. Biz delil olarak bilirkişi raporları ile kurum görüşlerini mahkemeye sunduk. Gelecek duruşmada da savunmamızı yapacağız. Gezi Parkı için açtığımız davada henüz bir gelişme yok ne yazık ki” ifadelerini kullandı.