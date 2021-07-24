Onaylanmayan bütçe yolcuya otobüs ittirdi

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, İETT otobüslerini yenilemek için 1 milyar TL kredili bütçe çıkardı. İBB Meclisi'nde onay alan bütçe, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engeline takıldı. Erdoğan, 300 yeni otobüsün alınması için çıkarılan bütçeyi 6 aydır onaylamıyor. Onaylanmayan bütçe, birçok metrobüste yangın çıkmasının ve arızalanmasının yanısıra İETT otobüslerinin de yolda kalmasına neden oluyor.





OTOBÜSÜ YOLCULARI İTTİ

Sarıyer'de yolcular, arızalandığı için yolda kalan otobüsü inerek itmek zorunda kaldı.

İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halindeki İETT otobüsü rampaya gelince aniden arıza yaptı. Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.