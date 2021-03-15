Beşiktaş'tan basketbolda federasyona 'adalet' çağrısı

15 Mart 2021 Pazartesi, 08:33

Beşiktaş Kulübü Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) kuralları adaletli bir şekilde uygulama çağrısında bulundu.

Şenol, siyah-beyazlı takımın ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'a 89-86 yenildiği maçta "kural hatası" olduğu gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonuna yapılan başvuru konusundaki açıklamasında, "Oyuncularımıza kulüp olarak tek başımıza veremeyeceğimiz şeyler var. Adalet ve eşitlik duygusu bunların en önemlileri. Bunu sağlayacak kurumlar ise TBF, MHK ve Tahkim Kurulu. Onlara çağrımız tektir; kimseye karşı eğilip bükülmeden kuralları uygulayın." ifadelerini kullandı.

Sezon başında büyük bir cesaret örneği göstererek, çok düşük bir bütçe ile genç ve potansiyeli yüksek oyuncuların bir araya getirildiğini vurgulayan Şenol, "Sayın başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulumuzun desteği, yüce gönüllü Beşiktaş taraftarının da sevgisiyle bir yola çıktık. Amacımızı, milli takıma maksimum sayıda sporcu, bunu yapmak için de genç oyuncularımıza maksimum süre vermek olarak açıkladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok zor günler geçirdik. Zor kararlar almak zorunda kaldık." şeklinde konuşan Şenol, şunları kaydetti:

"Başta hocamız Ahmet Kandemir olmak üzere şubedeki bütün arkadaşlarımız Beşiktaşlılık felsefesinin gereği olan her tür fedakarlığı yaptılar. Biz oyuncularımızın gelişimi için kulüp içinde, bireysel gelişim koçluğu, İngilizce dersleri, psikolojik destek ve etik standartlar gibi birçok konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Akatlar salonunda Sayın Bilgihan Cenk Sürmen önderliğinde, onlara ve gerektiğinde milli takımımıza mütevazı imkanlarımızla her zaman en iyi fiziksel şartları vermeye çalışıyoruz."

Beşiktaş Icrypex, TOFAŞ ile yaptığı maçta siyah-beyazlı oyuncu Ercan Osmani ile üç sayılık basket bularak 89-88 öne geçmesine rağmen, pozisyonu tekrar izleyen hakem heyeti, oyuncunun çizgiye bastığı ve topun dışarıda olduğu gerekçesiyle basketi iptal etmişti. TOFAŞ son 2 saniyede faul atışlarından bulduğu tek sayıyla sahadan 89-86 galip ayrılırken, siyah-beyaz kulüp de "kural hatası" gerekçesiyle TBF'ye başvuruda bulunmuştu.



