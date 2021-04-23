Beşiktaş'tan Cyle Larin açıklaması! 'Gerilme ve ödem"

Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'a, Cyle Larin'den kötü haber geldi. Sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Kanadalı golcü, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 18:34
Beşiktaş'tan Cyle Larin açıklaması! 'Gerilme ve ödem
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Kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, Larin'in sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Kanadalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta santrforlar Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ardından Larin'in de sakatlanması teknik heyeti sıkıntıya soktu.




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