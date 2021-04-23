Ahmet Nur Çebi 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu Koza Gönlüşen'e devretti
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu geçen sene kanser nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in kızı Koza Gönlüşen'e devretti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çebi, "Bugün koltuğumu Beşiktaş’ın ilk kadın başkanı Koza Gönlüşen’e devrettim. 23 Nisan kutlu olsun, egemenliğimiz var olsun. Çocuklar geleceğimizdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve minnetle." ifadelerini kullandı.
Çocuklar geleceğimizdir!— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 23, 2021
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu sevgili Koza Gönlüşen’e devretti.#23Nisan ???? pic.twitter.com/37R8liaufp
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