Ahmet Nur Çebi 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu Koza Gönlüşen'e devretti

23 Nisan 2021 Cuma, 14:27

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çebi, "Bugün koltuğumu Beşiktaş’ın ilk kadın başkanı Koza Gönlüşen’e devrettim. 23 Nisan kutlu olsun, egemenliğimiz var olsun. Çocuklar geleceğimizdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve minnetle." ifadelerini kullandı.



