Ahmet Nur Çebi 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu Koza Gönlüşen'e devretti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu geçen sene kanser nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in kızı Koza Gönlüşen'e devretti.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 14:27
Ahmet Nur Çebi 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu Koza Gönlüşen'e devretti
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çebi, "Bugün koltuğumu Beşiktaş’ın ilk kadın başkanı Koza Gönlüşen’e devrettim. 23 Nisan kutlu olsun, egemenliğimiz var olsun. Çocuklar geleceğimizdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve minnetle." ifadelerini kullandı.



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