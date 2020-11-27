Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye ağır penaltı göndermesi

27 Kasım 2020 Cuma, 20:45

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi iki takım arasında hakem Kağan Numanoğlu üzerinden başlayan tartışma boyut değiştirdi.



Fenerbahçe Kulübü'nün, Beşiktaş'ın hakemin değiştirilmesine ilişkin talebi üzerine açıklama yapmasının ardından Siyah-Beyazlı camia bu kez de geçen yıllardaki derbilere göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Twitter yönetimine espri yollu talep açan Beşiktaş'ın paylaşımında, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz @twitter Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın vdeosunu yükleyemiyoruz" denildi. Paylaşımın görselinde de tartışmalı pozisyonlar yer aldı.