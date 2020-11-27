Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye ağır penaltı göndermesi
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi iki takım arasında hakem Kağan Numanoğlu üzerinden başlayan tartışma boyut değiştirdi.
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi iki takım arasında hakem Kağan Numanoğlu üzerinden başlayan tartışma boyut değiştirdi.
Fenerbahçe Kulübü'nün, Beşiktaş'ın hakemin değiştirilmesine ilişkin talebi üzerine açıklama yapmasının ardından Siyah-Beyazlı camia bu kez de geçen yıllardaki derbilere göndermede bulundu.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Twitter yönetimine espri yollu talep açan Beşiktaş'ın paylaşımında, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz @twitter Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın vdeosunu yükleyemiyoruz" denildi. Paylaşımın görselinde de tartışmalı pozisyonlar yer aldı.
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