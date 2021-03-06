Beşiktaş'tan 'hakem hatası' göndermesi
Hakem hatalarıyla ilgili kulüplerin tepkilerine değinen Divan Başkanı Yamantürk, "Hakem hataları yüzünden kaybettiklerini söyleyenler ve kantarın topuzunu kaçıranlar endüstriye büyük zarar veriyor." ifadesini kullandı.
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2021 yılı 1. olağan toplantısı başladı.
Toplantı, Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Mesut Urgancılar, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin katılımıyla çevrim içi yapıldı.
Açılış konuşmasını yapan Tevfik Yamantürk, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde dünya futbol endüstrisinin yüzde 12 daraldığını belirterek, "Gelirler azalıyor, yayın gelirleri, ticari gelirler, stat gelirleri azalıyor. Futbolu iyi yönetirsek, gelirlerimizi artırırsak futbolun çok iyi yerlere gelebileceğini ve kulüplerimizin milli olarak kalabileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.
Hakem hatalarıyla ilgili kulüplerin tepkilerine değinen Yamantürk, "Hakem hataları yüzünden kaybettiklerini söyleyenler ve kantarın topuzunu kaçıranlar endüstriye büyük zarar veriyor." ifadesini kullandı.
Liglerin sıfırlanmasını öneren Yamantürk, şunları kaydetti:
"Hakem hataları yüzünden kaybettiklerini söyleyenlere diyoruz ki ligleri sıfırlayalım. En çok şampiyon olan sizsiniz. Bu hakemlerle şampiyon oldunuz, o zaman VAR da yoktu. İşe sıfırdan başlayalım. Yabancı hakem de getirelim, kimse şaibe altında kalmasın. Futbol sayesinde banka hesaplarını şişirenler, 80 milyonluk ülkede en bilinen 50 kişi arasına girenler demeç verirken daha dikkatli olmak durumunda. Misafirliğe gittikleri evde masa üstüne çıkıp sinkaflı küfürler etmenin ne Türk toplumuna ne de futbola faydası var. Banka hesaplarını geliştirirken keşke biraz da kendilerini geliştirselerdi. Ülkenin ve toplumun değerlerine çok ciddi zarar veriyorlar."
Video Haberler
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
- İstiklal’de korkutan görüntü
- Kitap diyaloğu sosyal medyanın diline düştü
- Evden çalışmada 'dijital' mobbing
- Aracın kapısını açıp, sürücüyü darbettiler
- Keşke şehit olabilsek” dedikten sonra şehit düşmüş
- Sokak röportajında isyan! AKP'ye demediğini bırakmadı
- A101 işçilerinden fazla çalışmaya isyan
- Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar
En Çok Okunan Haberler
- Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasına dikkat
- Babasız büyüdü, kirada oturuyordu...
- RIdvan Dilmen'den şoke eden yorumculuk kararı
- Ekranda skandal! Erdoğan'ın danışmanından ağır küfür
- Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk ölü bulundu
- Kılıçdaroğlu'ndan partideki ayrılmalara ilişkin açıklama
- Eski yöneticiden milyonluk vurgun
- Öztrak, Erdoğan'a 'o sözü' hatırlattı: Ne zaman duydu...
- Metropoll'ün anketinde çarpıcı İYİ Parti - CHP detayı
- Hilafet çağrısına suç duyurusu